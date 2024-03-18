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В России
Опубликовано 18 марта 2024, 23:05
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В России нашли способ снизить шум при транспортировке водорода

По трубопроводам
Специалисты из Пермского политехнического университета разработали метод снижения шума при транспортировке водорода по трубопроводам. Исследование позволит уменьшить негативное воздействие газового потока на окружающую среду и здоровье работников на производстве.

Учёные создали численную модель, учитывающую влияние газодинамики на деформации конструкции при прохождении потока водорода. Это позволяет оптимизировать материалы и конструкцию перегородок в трубопроводах для снижения шума. Разработанный метод будет позволять предприятиям подбирать оптимальные параметры перегородок, чтобы уменьшить шум до безопасного уровня. Исследование, проведенное учеными, поможет не только сохранить здоровье работников, но и ускорить переход к использованию водорода в качестве энергетического ресурса. Эксперты отмечают, что водородная энергетика считается одним из самых экологически чистых и перспективных направлений в сфере энергетики. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Вестник ПНИПУ Механика». Работа проводилась при поддержке Министерства образования и науки России.

Источник:Поиск
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#исследование
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#Россия
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#шум