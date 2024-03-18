В России нашли способ снизить шум при транспортировке водорода

Учёные создали численную модель, учитывающую влияние газодинамики на деформации конструкции при прохождении потока водорода. Это позволяет оптимизировать материалы и конструкцию перегородок в трубопроводах для снижения шума. Разработанный метод будет позволять предприятиям подбирать оптимальные параметры перегородок, чтобы уменьшить шум до безопасного уровня. Исследование, проведенное учеными, поможет не только сохранить здоровье работников, но и ускорить переход к использованию водорода в качестве энергетического ресурса. Эксперты отмечают, что водородная энергетика считается одним из самых экологически чистых и перспективных направлений в сфере энергетики. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Вестник ПНИПУ Механика». Работа проводилась при поддержке Министерства образования и науки России.