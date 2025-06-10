В России
Опубликовано 10 июня 2025, 17:46
1 мин.

В России нашли способ снова сплавлять лес по рекам — и это уже не незаконно

Плавучие контейнеры могут снизить расходы на вывоз древесины
Ученые из Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске разработали технологию, которая позволит снова использовать малые реки для транспортировки древесины, не нарушая при этом законодательство.
В России нашли способ снова сплавлять лес по рекам — и это уже не незаконно
© kazuend

Речь идет об использовании специальных плавучих контейнеров, способных перевозить лесоматериалы по водоемам. Конструкция таких контейнеров может варьироваться, но в среднем они представляют собой металлические ящики длиной около 6,5 метров и шириной 3,5 метра. Загруженные контейнеры имеют осадку от полуметра до одного метра. Их можно соединять между собой, формируя баржевые составы, адаптированные под конкретные условия на реках.

До 1990-х годов в Архангельской области лес транспортировали по рекам методом молевого сплава — бревна просто пускали по течению во время половодья. Это был дешевый и массовый способ доставки. Однако с 1995 года после изменений в Водный кодекс такой подход запретили, так как он вредил экологии. Новый закон потребовал использовать более безопасные, но дорогие способы — плоты или плавсредства, что ограничило использование малых рек.

В итоге многие компании были вынуждены перейти на автомобильные и железнодорожные перевозки, что заметно увеличило затраты. При этом удаленные и менее ценные породы древесины нередко просто оставляли в лесу, чтобы не тратить ресурсы на их транспортировку.

Теперь новая технология позволяет сэкономить на логистике, а также задействовать труднодоступные участки леса, соблюдая экологические нормы.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#разработка