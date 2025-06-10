Речь идет об использовании специальных плавучих контейнеров, способных перевозить лесоматериалы по водоемам. Конструкция таких контейнеров может варьироваться, но в среднем они представляют собой металлические ящики длиной около 6,5 метров и шириной 3,5 метра. Загруженные контейнеры имеют осадку от полуметра до одного метра. Их можно соединять между собой, формируя баржевые составы, адаптированные под конкретные условия на реках.

До 1990-х годов в Архангельской области лес транспортировали по рекам методом молевого сплава — бревна просто пускали по течению во время половодья. Это был дешевый и массовый способ доставки. Однако с 1995 года после изменений в Водный кодекс такой подход запретили, так как он вредил экологии. Новый закон потребовал использовать более безопасные, но дорогие способы — плоты или плавсредства, что ограничило использование малых рек.

В итоге многие компании были вынуждены перейти на автомобильные и железнодорожные перевозки, что заметно увеличило затраты. При этом удаленные и менее ценные породы древесины нередко просто оставляли в лесу, чтобы не тратить ресурсы на их транспортировку.

Теперь новая технология позволяет сэкономить на логистике, а также задействовать труднодоступные участки леса, соблюдая экологические нормы.