В России нашли способ укрепить иммунитет растений без химических пестицидов

Олигосахариды состоят из 2−10 звеньев, хорошо растворяются в воде и могут применяться для внекорневого опрыскивания, замачивания семян или погружения корней. Испытания показали, что обработка защищает растения от серой гнили, вызываемой грибом B. cinerea, и фитофтороза, который поражает также кабачки и тыквы.

Кроме защиты от болезней, у обработанных растений увеличивалось содержание хлорофилла в листьях и растворимых сухих веществ в плодах арбуза. Метод усиливает собственные защитные механизмы растений и при дальнейшем подтверждении эффективности может стать альтернативой химическим средствам защиты.