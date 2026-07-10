В России нашли способ укрепить иммунитет растений без химических пестицидов

Опубликовано 10 июля 2026, 21:081 мин.
В России нашли способ укрепить иммунитет растений без химических пестицидовМетод испытали на арбузах и дынях
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с китайскими исследователями разработали метод повышения иммунитета растений с помощью коротких молекул левана — олигосахаридов. Технологию уже испытали на арбузах и дынях, пишет ТАСС.
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Олигосахариды состоят из 2−10 звеньев, хорошо растворяются в воде и могут применяться для внекорневого опрыскивания, замачивания семян или погружения корней. Испытания показали, что обработка защищает растения от серой гнили, вызываемой грибом B. cinerea, и фитофтороза, который поражает также кабачки и тыквы.
Кроме защиты от болезней, у обработанных растений увеличивалось содержание хлорофилла в листьях и растворимых сухих веществ в плодах арбуза. Метод усиливает собственные защитные механизмы растений и при дальнейшем подтверждении эффективности может стать альтернативой химическим средствам защиты.