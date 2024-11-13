В России нашли способ улучшить диагностику рака с помощью света

Опубликовано 13 ноября 2024, 12:261 мин.
В России нашли способ улучшить диагностику рака с помощью светаНовое исследование
Ученые Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского открыли оптические свойства раковых опухолей в тканях молочной железы. Исследование показало, что свет проникает в злокачественные клетки в два раза эффективнее, чем в здоровые, что открывает перспективы для улучшения диагностики и лечения рака с помощью оптических методов.
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Рак молочной железы является самым распространенным видом рака у женщин, и его диагностика и лечение требуют новых подходов. Одним из таких методов является лазерная терапия, при которой с помощью света разрушаются только опухолевые клетки, не затрагивая здоровые. Важную роль в этой терапии играют препараты и наночастицы, которые поглощают свет.
Исследования ученых СГУ показали, что злокачественная ткань молочной железы имеет уникальные оптические характеристики: она рассеивает свет меньше, чем здоровая ткань. Это свойство позволяет свету проникать глубже, что увеличивает эффективность лазерного воздействия.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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