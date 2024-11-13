В России нашли способ улучшить диагностику рака с помощью света

Рак молочной железы является самым распространенным видом рака у женщин, и его диагностика и лечение требуют новых подходов. Одним из таких методов является лазерная терапия, при которой с помощью света разрушаются только опухолевые клетки, не затрагивая здоровые. Важную роль в этой терапии играют препараты и наночастицы, которые поглощают свет.

Исследования ученых СГУ показали, что злокачественная ткань молочной железы имеет уникальные оптические характеристики: она рассеивает свет меньше, чем здоровая ткань. Это свойство позволяет свету проникать глубже, что увеличивает эффективность лазерного воздействия.