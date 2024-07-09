В России
Опубликовано 09 июля 2024, 17:07
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В России нашли способ управлять квантовыми вихрями с помощью «жидкого света»

Что улучшит работу оптических пинцетов
Российские физики из «Сколтеха» разработали метод управления квантовыми вихрями с помощью «жидкого света». Это открытие позволяет значительно улучшить работу оптических пинцетов и систем цифровой связи.
В России нашли способ управлять квантовыми вихрями с помощью «жидкого света»

© Ferra.ru

В пресс-службе «Сколтеха» рассказали, что исследование, проведенное под руководством профессора Павлоса Лагудакиса, выявило, что экситон-поляритоны, составляющие «жидкий свет», могут создавать квантовые вихри при комнатной температуре. Эти вихри обладают уникальными свойствами, которые можно контролировать, помещая поляритонный конденсат в специальные оптические ловушки.

Младший научный сотрудник Кирилл Ситник пояснил, что при оптическом возбуждении поляритонного конденсата он может занимать два близко расположенных энергетических уровня, формируя массивы квантовых вихрей с изменяющимися топологическими зарядами. Это открывает новые возможности для создания более эффективных оптических инструментов и улучшения передачи данных в оптоволоконных сетях.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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