В России нашли способ управлять квантовыми вихрями с помощью «жидкого света»

В пресс-службе «Сколтеха» рассказали, что исследование, проведенное под руководством профессора Павлоса Лагудакиса, выявило, что экситон-поляритоны, составляющие «жидкий свет», могут создавать квантовые вихри при комнатной температуре. Эти вихри обладают уникальными свойствами, которые можно контролировать, помещая поляритонный конденсат в специальные оптические ловушки.

Младший научный сотрудник Кирилл Ситник пояснил, что при оптическом возбуждении поляритонного конденсата он может занимать два близко расположенных энергетических уровня, формируя массивы квантовых вихрей с изменяющимися топологическими зарядами. Это открывает новые возможности для создания более эффективных оптических инструментов и улучшения передачи данных в оптоволоконных сетях.