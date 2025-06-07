В России
Опубликовано 07 июня 2025, 08:51
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В России нашли способ ускорить применение 2D-материалов в медицине

Созданы сферические наночастицы из диселенида вольфрама
В Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что ученые предложили способ получения сферических наночастиц из двумерного материала — диселенида вольфрама. Новый подход может ускорить разработку медицинских и оптических технологий на основе этого вещества.
В России нашли способ ускорить применение 2D-материалов в медицине

© Ferra.ru

Диселенид вольфрама — это полупроводниковый материал, напоминающий по свойствам графен. Он обладает интересными оптическими и электронными характеристиками. Однако его слоистая структура затрудняет создание наночастиц необходимой формы. Решить эту задачу удалось благодаря комбинации воды и сверхкоротких лазерных импульсов.

В ходе экспериментов исследователи поместили кристаллы диселенида вольфрама в деионизированную воду и обработали их мощными лазерными импульсами продолжительностью менее триллионной доли секунды. В результате образовались сферические наночастицы диаметром от 10 до 150 нанометров.

Эти частицы сохраняют свойства исходного материала, при этом более эффективно нагреваются под действием света. Они показывают эффективность в четыре раза выше, чем исходный кристалл и аналогичные кремниевые наноструктуры. Это делает их перспективными для применения в терапии, где требуется преобразование света в тепло — например, при лечении опухолей или в диагностике.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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