В России нашли способ ускорить производство инсулина и лекарств

Исследователи изучили несколько дипептидов, различающихся составом, количеством хиральных центров и способностью взаимодействовать с водой. В работе использовали два сорбента на основе антибиотиков тейкопланина и ванкомицина. Эксперименты проводили при температурах от 15 до 40 градусов, измеряя время прохождения молекул через колонки и особенности их взаимодействия с материалами.

Анализ показал, что на процесс разделения сильнее всего влияют форма молекулы, ее растворимость в воде и жироподобных растворителях, а также температура. Эти данные позволят быстрее подбирать условия разделения и сократить число необходимых экспериментов при производстве лекарственных препаратов, отметили в пресс-службе.