В России нашли способ ускорить производство инсулина и лекарств

Опубликовано 31 июля 2026, 15:461 мин.
В России нашли способ ускорить производство инсулина и лекарствИсследование поможет точнее разделять молекулы
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Института технической химии УрО РАН определили факторы, влияющие на разделение зеркальных форм дипептидов. Полученные результаты могут ускорить производство пептидных препаратов, включая инсулин, антибиотики и противоопухолевые средства.
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Исследователи изучили несколько дипептидов, различающихся составом, количеством хиральных центров и способностью взаимодействовать с водой. В работе использовали два сорбента на основе антибиотиков тейкопланина и ванкомицина. Эксперименты проводили при температурах от 15 до 40 градусов, измеряя время прохождения молекул через колонки и особенности их взаимодействия с материалами.
Анализ показал, что на процесс разделения сильнее всего влияют форма молекулы, ее растворимость в воде и жироподобных растворителях, а также температура. Эти данные позволят быстрее подбирать условия разделения и сократить число необходимых экспериментов при производстве лекарственных препаратов, отметили в пресс-службе.