В России нашли способ увеличить урожай картофеля и защитить его от грибков

Новый экологичный метод

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) разработали экологичный способ обработки картофеля, который значительно улучшает защиту от грибковых инфекций и повышает урожайность. Новый метод был представлен в журнале Journal of Polymers and the Environment и уже показал результат — увеличение урожая на 5,6 тонн с гектара.