В России нашли способ увеличить урожай картофеля и защитить его от грибков

Картофель часто страдает от таких грибков, как ризоктониоз, фитофтороз и фузариоз, особенно в период прорастания. Эти заболевания могут замедлять рост растений и даже приводить к их гибели. Новый метод обработки клубней заключается в опрыскивании картофеля раствором природного полимера, который действует как «оболочка», медленно высвобождая фунгицид. Этот биополимер разлагается на безопасные вещества — воду и углекислый газ, не причиняя вреда окружающей среде.

По словам руководителя исследования, профессора базовой кафедры биотехнологии СФУ Светланы Прудниковой, этот метод имеет несколько преимуществ. Он требует меньшего расхода фунгицидов, так как препарат добавляется один раз, а не многократно, как при традиционных методах. Это обеспечивает постоянную защиту на протяжении всего вегетационного периода. Кроме того, новый метод может быть применен для защиты от насекомых, вредящих картофелю и другим культурам.