В России
Опубликовано 19 августа 2025, 20:22
1 мин.

В России нашли способ вдвое сократить энергозатраты при переработке отходов

Использование органических добавок ускоряет процесс
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты Томского политехнического университета разработали новый способ переработки угольных отходов, который позволяет значительно снизить энергопотребление. Метод основан на добавлении органических материалов — скорлупы кедровых орехов и коровьего навоза.
В России нашли способ вдвое сократить энергозатраты при переработке отходов
© Dexter Fernandes

Традиционный метод микроволнового пиролиза, хотя и эффективен для переработки органических отходов, требует больших энергозатрат. Российские исследователи предложили решение этой проблемы, используя доступные природные материалы в качестве катализаторов.

Эксперименты показали, что добавление всего 10% коровьего навоза к каменноугольному штыбу ускоряет процесс пиролиза почти в два раза. Скорлупа кедровых орехов в той же пропорции снижает энергопотребление на 47,5%. Оба варианта также сокращают общее время переработки на 8−10%.

Учёные уже создали экспериментальную установку производительностью до 20 кг в сутки для дальнейшего изучения и внедрения технологии. Новый подход может стать основой для создания экономичных и экологичных методов утилизации различных промышленных отходов.