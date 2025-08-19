В России нашли способ вдвое сократить энергозатраты при переработке отходов

Традиционный метод микроволнового пиролиза, хотя и эффективен для переработки органических отходов, требует больших энергозатрат. Российские исследователи предложили решение этой проблемы, используя доступные природные материалы в качестве катализаторов.

Эксперименты показали, что добавление всего 10% коровьего навоза к каменноугольному штыбу ускоряет процесс пиролиза почти в два раза. Скорлупа кедровых орехов в той же пропорции снижает энергопотребление на 47,5%. Оба варианта также сокращают общее время переработки на 8−10%.

Учёные уже создали экспериментальную установку производительностью до 20 кг в сутки для дальнейшего изучения и внедрения технологии. Новый подход может стать основой для создания экономичных и экологичных методов утилизации различных промышленных отходов.