В России
Опубликовано 03 июня 2026, 10:18
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В России нашли способ выявлять пластик в океане со спутников

Метод фиксирует загрязнение по волнам
В России предложили способ обнаружения пластикового мусора в верхних слоях океана с помощью спутниковых данных. Разработку создали ученые Института прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова.
В России нашли способ выявлять пластик в океане со спутников

© Ferra.ru

Метод основан на том, что скопления пластика влияют на поведение ветровых волн. Эти изменения фиксируются со спутников. Технологию проверили на Горьковском водохранилище, где в воду специально помещали пластиковые полотна размером с баскетбольную площадку.

По словам заведующего отделом радиофизических методов в гидрофизике ИПФ РАН Станислава Ермакова, в ходе работы также был рассчитан «пластиковый индекс» — показатель, который помогает определять загрязнения на спутниковых снимках. Он отметил, что мусор в приповерхностном слое может как подавлять волны, так и вызывать рябь в зависимости от глубины расположения.

Разработчики проверили модель на снимках после цунами в Японии в 2011 году, когда в океан попали большие объемы мусора. Результаты совпали с наблюдениями. По мнению ученых, технология может помочь в мониторинге загрязнения океана и водоемов.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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