В России нашли способ выявлять пластик в океане со спутников

Метод основан на том, что скопления пластика влияют на поведение ветровых волн. Эти изменения фиксируются со спутников. Технологию проверили на Горьковском водохранилище, где в воду специально помещали пластиковые полотна размером с баскетбольную площадку.

По словам заведующего отделом радиофизических методов в гидрофизике ИПФ РАН Станислава Ермакова, в ходе работы также был рассчитан «пластиковый индекс» — показатель, который помогает определять загрязнения на спутниковых снимках. Он отметил, что мусор в приповерхностном слое может как подавлять волны, так и вызывать рябь в зависимости от глубины расположения.

Разработчики проверили модель на снимках после цунами в Японии в 2011 году, когда в океан попали большие объемы мусора. Результаты совпали с наблюдениями. По мнению ученых, технология может помочь в мониторинге загрязнения океана и водоемов.