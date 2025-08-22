В России нашли способ выявлять повреждения сердца по слюне

Опубликовано 22 августа 2025, 23:591 мин.
В России нашли способ выявлять повреждения сердца по слюнеНовый метод диагностики поможет спасти жизни спортсменов
Учёные Нижегородского государственного университета имени Лобачевского подтвердили возможность неинвазивной диагностики повреждений сердечной мышцы. Разработанный метод основан на анализе уровня белка тропонина в слюне человека.
Ранее для определения этого белка, считающегося золотым стандартом в диагностике повреждений миокарда, требовался забор крови. Нижегородские исследователи установили взаимосвязь между концентрацией тропонина в слюне и его уровнем в крови.
Это открытие создаёт новые возможности для мониторинга состояния сердца у спортсменов. Экспресс-тест слюны позволит оперативно выявлять повреждения сердечной мышцы, вызванные физическими нагрузками.
Как отмечают специалисты, сердечно-сосудистые осложнения остаются основной причиной смертности среди спортсменов. На них приходится 56% случаев внезапной смерти во время тренировок.
В настоящее время учёные начинают исследования по проверке разработанного подхода в клинической практике.