В России
Опубликовано 23 октября 2024, 13:21
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В России нашли способы защиты от пожаров на арктических промышленных объектах

Новая методика поможет повысить безопасность газовых и нефтяных объектов
В пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Оренбурга разработали методы защиты от опасных струйных пожаров на газовых и нефтяных объектах в условиях арктического холода. Эти наработки могут стать основой для национального стандарта пожарной безопасности в Арктике
В России нашли способы защиты от пожаров на арктических промышленных объектах

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На данный момент на мировом рынке существует много огнезащитных материалов, однако протоколов, специально адаптированных для Арктики, до сих пор нет. Это особенно важно, учитывая экстремально низкие температуры и сложную логистику в регионе, добавили в пресс-службе.

Ученые сосредоточились на исследовании струйных пожаров — одних из самых опасных на промышленных объектах. Они возникают при утечках из трубопроводов под высоким давлением, а температура пламени может достигать нескольких тысяч градусов, угрожая расплавлением металлических конструкций.

Для проведения исследований была создана экспериментальная установка, имитирующая струйный пожар. Ученые протестировали различные огнезащитные материалы и оценили их эффективность в экстремальных условиях Арктики.