В России нашли способы защиты от пожаров на арктических промышленных объектах

На данный момент на мировом рынке существует много огнезащитных материалов, однако протоколов, специально адаптированных для Арктики, до сих пор нет. Это особенно важно, учитывая экстремально низкие температуры и сложную логистику в регионе, добавили в пресс-службе.

Ученые сосредоточились на исследовании струйных пожаров — одних из самых опасных на промышленных объектах. Они возникают при утечках из трубопроводов под высоким давлением, а температура пламени может достигать нескольких тысяч градусов, угрожая расплавлением металлических конструкций.

Для проведения исследований была создана экспериментальная установка, имитирующая струйный пожар. Ученые протестировали различные огнезащитные материалы и оценили их эффективность в экстремальных условиях Арктики.