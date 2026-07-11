В России нашли связь между штаммами бактерий и лечением рака

В пресс-службе РНФ сообщили, что специалисты изучили микробиом 62 российских пациентов с меланомой и проанализировали данные еще около 400 участников зарубежных исследований. Всего была оценена роль 529 штаммов бактерий. Около половины из них были связаны с положительным эффектом иммунотерапии, тогда как остальные такого влияния не показали.

У пациентов с хорошим откликом чаще встречались различные штаммы бифидобактерий, а при слабом эффекте терапии выявлялись условно-патогенные бактерии, включая клебсиеллу. Полученные результаты могут помочь прогнозировать эффективность иммунотерапии до начала лечения и корректировать микрофлору пациента, отметили в пресс-службе.