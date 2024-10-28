В России нашли связь между вспышками сверхновых и риском рака на Земле

Опубликовано 28 октября 2024, 18:271 мин.
В России нашли связь между вспышками сверхновых и риском рака на ЗемлеНовый механизм мутаций и заболеваний
Ученые из Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе (ФТИ РАН) разработали теорию, объясняющую, как вспышки сверхновых звезд могут вызывать рак и мутации на нашей планете. Специалисты предположили, что высокоэнергетические частицы, проходя через атмосферу, способствуют образованию радиоактивного изотопа углерода С-14, который затем распространяется по биосфере и накапливается в организме человека.
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Старший научный сотрудник лаборатории масс-спектрометрии ФТИ РАН Анатолий Павлов объяснил, что если С-14 встраивается в молекулы ДНК, его распад может нарушать структуру генетических молекул. Это, в свою очередь, может привести к неправильному развитию клеток и спровоцировать такие заболевания, как рак, наследственные патологии и мутации.
Хотя углерод С-14 имеет долгий период полураспада — около 5700 лет, ученые предупреждают, что вспышки сверхновых могут значительно увеличить его концентрацию в организме. Увеличение количества этого изотопа в результате потоков частиц, поступающих от звездных взрывов, может повысить риск негативных сценариев для здоровья людей.
Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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