В России нашли связь между вспышками сверхновых и риском рака на Земле

Старший научный сотрудник лаборатории масс-спектрометрии ФТИ РАН Анатолий Павлов объяснил, что если С-14 встраивается в молекулы ДНК, его распад может нарушать структуру генетических молекул. Это, в свою очередь, может привести к неправильному развитию клеток и спровоцировать такие заболевания, как рак, наследственные патологии и мутации.

Хотя углерод С-14 имеет долгий период полураспада — около 5700 лет, ученые предупреждают, что вспышки сверхновых могут значительно увеличить его концентрацию в организме. Увеличение количества этого изотопа в результате потоков частиц, поступающих от звездных взрывов, может повысить риск негативных сценариев для здоровья людей.