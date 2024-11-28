В России нашли участок генома, отвечающий за долгую и здоровую жизнь

Митохондриальная ДНК (мтДНК) — это фрагмент генетического материала, который находится в митохондриях клеток и передается исключительно по материнской линии. Она отличается от ядерной ДНК и играет важную роль в энергетическом обмене клеток. Ученые обнаружили, что изменения в этой молекуле могут существенно влиять на старение организма, в частности, на здоровье мышечной и нервной тканей.

По данным ученых, накопление ошибок в мтДНК с возрастом приводит к заболеваниям, таким как болезни опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Однако, у долгожителей были найдены уникальные изменения в структуре мтДНК, которые способствуют ее более стабильному функционированию. Это открытие может стать основой для новых методов профилактики старческих заболеваний.

Использование здоровых митохондрий долгожителей для переноса в яйцеклетку или ткани может стать новым направлением в митохондриальной медицине. Это поможет избежать заболеваний, связанных с накоплением дефектных митохондрий, и обеспечить более долгую и здоровую жизнь. Ученые предлагают использовать такие мтДНК как потенциальных доноров для процедур переноса, что может стать основой для новых методов лечения и улучшения здоровья будущих поколений.