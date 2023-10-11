В России нашли замену дорогим компонентам рыбных кормов

В России нашли замену дорогим компонентам рыбных кормовПостроили математическую модель всего процесса
Ученые Донского государственного технического университета нашли замену дорогим компонентам рыбных кормов, пишет РИА Новости.
© Ferra
По словам ученых, более дешевая разработанная добавка для рыбных кормов снизит затраты хозяйств, а также повысит рост массы рыбы и ее выживаемость.
За основу взяли личинку мухи черной львинки, которую часто используют как источник белка. Ученые нашли способ получить из нее жиры для корма, а также построили математическую модель всего процесса переработки.
Получение жира и масла из традиционного сырья хорошо изучено, в отличие от методов переработки личинок. Проведенное нами всестороннее моделирование отжима из них жира в шнековом прессе позволяет подобрать оптимальные параметры процесса.
Как сообщили ученые, математическая модель дает возможность проанализировать производительность пресса и узнать влияние его конструкции, а также всех свойств личинок на продукт получаемый в итоге.