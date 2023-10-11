В России
22:06, 11 октября 2023
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В России нашли замену дорогим компонентам рыбных кормов

Построили математическую модель всего процесса

Ученые Донского государственного технического университета нашли замену дорогим компонентам рыбных кормов, пишет РИА Новости.

В России нашли замену дорогим компонентам рыбных кормов

© Ferra

По словам ученых, более дешевая разработанная добавка для рыбных кормов снизит затраты хозяйств, а также повысит рост массы рыбы и ее выживаемость.

За основу взяли личинку мухи черной львинки, которую часто используют как источник белка. Ученые нашли способ получить из нее жиры для корма, а также построили математическую модель всего процесса переработки.

Получение жира и масла из традиционного сырья хорошо изучено, в отличие от методов переработки личинок. Проведенное нами всестороннее моделирование отжима из них жира в шнековом прессе позволяет подобрать оптимальные параметры процесса.

Татьяна Мальцева
Доцент кафедры технологий и оборудования переработки продукции АПК, агропромышленного факультета ДГТУ

Как сообщили ученые, математическая модель дает возможность проанализировать производительность пресса и узнать влияние его конструкции, а также всех свойств личинок на продукт получаемый в итоге.

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