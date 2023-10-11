В России нашли замену дорогим компонентам рыбных кормов

По словам ученых, более дешевая разработанная добавка для рыбных кормов снизит затраты хозяйств, а также повысит рост массы рыбы и ее выживаемость.

За основу взяли личинку мухи черной львинки, которую часто используют как источник белка. Ученые нашли способ получить из нее жиры для корма, а также построили математическую модель всего процесса переработки.