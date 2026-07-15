В России
Опубликовано 15 июля 2026, 18:46
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В России научат роботов-доставщиков пользоваться лифтами

Технологию тестируют с учетом требований безопасности
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в беседе с ТАСС сообщил, что в столице ведется работа над роботами-доставщиками, которые в будущем смогут самостоятельно пользоваться лифтами в многоквартирных домах. Проект реализуется городскими властями совместно с коммерческими компаниями.
В России научат роботов-доставщиков пользоваться лифтами

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Предполагается, что при согласии получателя робот сможет вызвать лифт и подняться на нужный этаж. Для этого тестовые модели оснащают датчиками, камерами и алгоритмами навигации, позволяющими ориентироваться внутри здания, строить его карту и обходить препятствия.

По схожему принципу уже работают роботы-уборщики, которые перемещаются между этажами на лифтах для обслуживания общих зон. При этом массовое внедрение роботов-доставщиков возможно только после решения технических и организационных вопросов. Основным условием остается подтверждение безопасности технологии для жителей домов, отметил Ликсутов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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