В России научили беспилотники избегать столкновений в воздухе

Опубликовано 21 августа 2024, 15:31
1 мин.
В России научили беспилотники избегать столкновений в воздухеПрошли испытания новой системы
На испытаниях конкурса НТИ Up Great «Аэрологистика» впервые в мире была успешно продемонстрирована возможность автоматического уклонения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) от столкновений. Система DAA (Detect-And-Avoid) позволила дрону самостоятельно обнаружить приближающееся препятствие и безопасно обойти его, изменив заданный маршрут.
© Ferra.ru
Этот технологический прорыв открывает новые горизонты для развития совместных полетов беспилотных и пилотируемых воздушных судов. Генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев подчеркнул, что внедрение DAA в авиационную практику позволит значительно расширить рынок аэрологистики, а также улучшить мониторинг и агроприменение.
Во время испытаний участникам конкурса было необходимо разрешить более 100 реальных конфликтных ситуаций в воздухе, что подтверждает высокий уровень надежности и безопасности новой технологии. В будущем такие системы могут стать стандартом для всех классов воздушного пространства, обеспечивая безопасные полеты дронов без участия внешнего пилота, отметили в пресс-службе НТИ.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги: