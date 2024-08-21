В России научили беспилотники избегать столкновений в воздухе

Этот технологический прорыв открывает новые горизонты для развития совместных полетов беспилотных и пилотируемых воздушных судов. Генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев подчеркнул, что внедрение DAA в авиационную практику позволит значительно расширить рынок аэрологистики, а также улучшить мониторинг и агроприменение.

Во время испытаний участникам конкурса было необходимо разрешить более 100 реальных конфликтных ситуаций в воздухе, что подтверждает высокий уровень надежности и безопасности новой технологии. В будущем такие системы могут стать стандартом для всех классов воздушного пространства, обеспечивая безопасные полеты дронов без участия внешнего пилота, отметили в пресс-службе НТИ.