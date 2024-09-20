В России
Опубликовано 20 сентября 2024, 20:55
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В России научили ИИ мгновенно считывать показания счетчиков

Автоматизация оплаты ЖКХ без ручного ввода данных
Российская компания Smart Engines разработала искусственный интеллект (ИИ), который мгновенно считывает показания счетчиков ЖКХ и переносит данные в банковские приложения для быстрой оплаты.
В России научили ИИ мгновенно считывать показания счетчиков

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В пресс-службе компании сообщили, что разработка позволяет пользователям забыть о необходимости вручную фиксировать данные приборов учета воды, газа и электроэнергии. Оплата жилищно-коммунальных услуг становится доступной в одно касание через мобильные и веб-приложения ведущих банков. Точность и скорость работы обеспечиваются сверхлегкими нейронными сетями, которые не требуют мощных графических процессоров и работают локально на устройстве без передачи данных на сервер.

Система легко адаптируется к условиям съемки, не требуя приближения камеры для считывания. Нейросеть может распознавать данные нескольких счетчиков в одном кадре как на фото, так и на видео. Генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров отметил, что данное решение автоматизирует рутинные задачи и уже интегрируется в приложения ведущих российских банков.