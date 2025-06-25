В России научили ИИ находить забытые вещи в общественных местах

Система анализирует, как долго вещь находится без владельца, и отличает действительно потерянные предметы от временно оставленных. Для разных мест — парков, вокзалов или аэропортов — установлены различные временные критерии. Первые испытания технологии пройдут в одном из московских парков.

Как пояснил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, разработка использует существующие камеры системы Find Face Multi. Это позволит быстро находить забытые сумки, чемоданы и другие вещи, сократив время их возврата владельцам.

Технологию планируют внедрить в метро, на вокзалах и в аэропортах.