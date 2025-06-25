В России научили ИИ находить забытые вещи в общественных местах

Опубликовано 25 июня 2025, 18:531 мин.
В России научили ИИ находить забытые вещи в общественных местахСистема будет тестироваться в московском парке
Компания NtechLab, технологический партнёр Ростеха, разработала систему видеоаналитики для поиска потерянных вещей. Алгоритм на основе искусственного интеллекта (ИИ) способен распознавать забытые предметы размером от 20×20 см на камерах видеонаблюдения.
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Система анализирует, как долго вещь находится без владельца, и отличает действительно потерянные предметы от временно оставленных. Для разных мест — парков, вокзалов или аэропортов — установлены различные временные критерии. Первые испытания технологии пройдут в одном из московских парков.
Как пояснил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, разработка использует существующие камеры системы Find Face Multi. Это позволит быстро находить забытые сумки, чемоданы и другие вещи, сократив время их возврата владельцам.
Технологию планируют внедрить в метро, на вокзалах и в аэропортах.