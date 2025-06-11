В России научили ИИ понимать эмоции по голосу и лицу даже в шуме и темноте

Разработка использует комбинацию временных сверточных сетей и трансформеров — современных технологий машинного обучения. Это позволяет учитывать, как эмоции меняются с течением времени, а не просто фиксировать выражение в один момент. При тестировании модель показала более чем 10-процентное преимущество в точности по сравнению с системами, которые опираются только на выражения лиц.

Главная особенность новой технологии — устойчивость к внешним помехам. Система справляется даже в ситуациях с плохим освещением или фоновым шумом, когда невозможно четко рассмотреть лицо или расслышать голос. Это открывает возможности для ее применения в разных сферах.

Систему уже рассматривают для использования в кол-центрах, где нужно оценивать настроение клиента, в маркетинге — для анализа реакции на рекламу, а также в системах безопасности, образовании и телемедицине.