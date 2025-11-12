В России научили ИИ понимать научные тексты на восточных языках

Опубликовано 12 ноября 2025, 13:301 мин.
В России научили ИИ понимать научные тексты на восточных языкахНовая система ускоряет работу ученых в десятки раз
Яндекс совместно с Институтом востоковедения РАН создал систему искусственного интеллекта (ИИ), которая ускоряет анализ научных материалов на восточных языках. Теперь исследователи могут ежедневно обрабатывать до тысячи первоисточников из стран Азии, Африки и Ближнего Востока.
Новый инструмент основан на платформе Yandex AI Studio и использует генеративные модели, обученные специалистами Yandex Cloud и студентами Школы анализа данных. Система выделяет ключевые факты, формирует аналитические выжимки и даже создает русскоязычные дайджесты по публикациям в китайских СМИ.
База данных ИИ уже насчитывает более 1,5 млн документов на четырех вариантах китайского языка: континентальном, тайваньском, гонконгском и сингапурском. В будущем появится поддержка японского, арабского, турецкого и персидского языков. Благодаря системе время анализа одной задачи сократилось с нескольких часов до 10−15 минут.