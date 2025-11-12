В России научили ИИ понимать научные тексты на восточных языках

Новый инструмент основан на платформе Yandex AI Studio и использует генеративные модели, обученные специалистами Yandex Cloud и студентами Школы анализа данных. Система выделяет ключевые факты, формирует аналитические выжимки и даже создает русскоязычные дайджесты по публикациям в китайских СМИ.

База данных ИИ уже насчитывает более 1,5 млн документов на четырех вариантах китайского языка: континентальном, тайваньском, гонконгском и сингапурском. В будущем появится поддержка японского, арабского, турецкого и персидского языков. Благодаря системе время анализа одной задачи сократилось с нескольких часов до 10−15 минут.