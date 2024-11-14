В России научили ИИ выявлять ишемическую болезнь сердца

Суть метода заключается в анализе метаболитов — веществ, образующихся в организме в процессе обмена веществ. Благодаря технологии машинного обучения, специалисты нашли 11 метаболитов, изменения в которых могут указывать на ишемию, но ранее не использовались в диагностике этого заболевания.

Заведующий кафедрой кардиологии РУДН Антон Колединский рассказал, что использование метаболомного профилирования в сочетании с машинным обучением оказалось эффективным в диагностике ИБС. Несмотря на то, что исследование пока находится на пилотной стадии, оно уже показало обещающие результаты и открывает новые возможности для раннего выявления болезни.

По словам ученых, выявление изменений в метаболитах позволит не только обнаружить заболевание на ранней стадии, но и лучше понять его патогенез — механизмы развития. Это в свою очередь поможет врачам своевременно назначать лечение и предотвратить серьезные последствия.