В России научили ИИ выявлять несогласованные граффити на улицах городов

Новая система анализирует видеопоток с камер общественного транспорта и стационарных городских камер, после чего сообщает о нарушениях в соответствующие службы. Разработка настроена таким образом, что легальный стрит-арт и муралы не попадают в поле зрения нейросети. Это позволяет избежать ложных срабатываний.

В компании отметили, что решение направлено на борьбу с мелким вандализмом на ограждениях, зданиях и гаражах. В настоящее время искусственный интеллект тестируется в нескольких российских регионах в пилотном режиме. В течение 2026 года планируется внедрение технологии в ряде городов.