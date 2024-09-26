В России научили нейросеть диагностировать рак с помощью анализа сосудов

Нейросеть использует две модели, DeepLabV3 и DeepLabV3+, которые помогают точно определить сосуды на изображениях и выявить признаки распространения опухоли. По данным ученых, нововведение позволило сократить время диагностики на 16,95%, а в сложных случаях — до 21,5%.

Прогностическая ценность этой технологии важна для раннего определения метастазирования и выбора стратегии лечения. Благодаря автоматизации анализа, патологоанатомы могут быстрее и точнее выявлять опасные изменения, что повышает шансы на успешное лечение пациентов, отметили в пресс-службе.