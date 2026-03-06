В России научили нейросеть находить рак молочной железы по КТ-снимкам за минуты

Система позволяет автоматически выделять участки с подозрительными очагами и передавать результаты врачу для окончательного заключения. Это снижает вероятность клинической ошибки на 20% и уменьшает затраты на уточняющие исследования.

В пресс-службе отметили, что прототип обучен на 65 исследованиях и 7 тыс. обезличенных КТ-снимков. ПО интегрируется с системой помощи принятия медицинских решений и предназначено для частных и государственных клиник. Разработка включена в акселерационную программу «Стартапы ЛЭТИ» и относится к критическим технологиям РФ в области ИИ и онкодиагностики.