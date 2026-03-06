В России научили нейросеть находить рак молочной железы по КТ-снимкам за минуты

Опубликовано 06 марта 2026, 00:311 мин.
В России научили нейросеть находить рак молочной железы по КТ-снимкам за минутыИИ снизит риск врачебной ошибки на 20 процентов
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза совместно с НМИЦ имени В. А. Алмазова создали нейросеть для ранней диагностики рака молочной железы по КТ-снимкам. Обработка снимка занимает несколько минут, тогда как вручную анализ может занимать до суток.
© Ferra.ru
Система позволяет автоматически выделять участки с подозрительными очагами и передавать результаты врачу для окончательного заключения. Это снижает вероятность клинической ошибки на 20% и уменьшает затраты на уточняющие исследования.
В пресс-службе отметили, что прототип обучен на 65 исследованиях и 7 тыс. обезличенных КТ-снимков. ПО интегрируется с системой помощи принятия медицинских решений и предназначено для частных и государственных клиник. Разработка включена в акселерационную программу «Стартапы ЛЭТИ» и относится к критическим технологиям РФ в области ИИ и онкодиагностики.