В России научили нейросеть оценивать уровень креативности человека

Опубликовано 05 апреля 2026, 20:421 мин.
В России научили нейросеть оценивать уровень креативности человекаИИ обрабатывает тесты Торренса и Урбана
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Южно-Уральского госуниверситета совместно с коллегами из Института психологии РАН создали нейросеть для анализа креативности человека. Исследователи собрали данные 3007 россиян, прошедших тест Торренса, и запатентовали базы для детей и взрослых. Обученная на них модель выдает результат практически мгновенно, экономя время эксперта.
Традиционно тестирование проводилось только для людей до 17 лет. Но сегодня работодатели все чаще ценят креативность как конкурентное преимущество в любом возрасте. Новая разработка позволяет пройти тесты Торренса и Урбана онлайн и получить результат через несколько минут без участия психолога.
В классической методике оцениваются шесть параметров: оригинальность, разработанность, беглость, гибкость, абстрактность названия и сопротивление замыканию. В будущем ученые планируют добавить показатели культурного кода и личностных свойств.