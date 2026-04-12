Опубликовано 12 апреля 2026, 16:59
В России научили нейросеть определять тип и тяжесть респираторных болезней

Система анализирует температуру, давление и фото анализов
Ученые Волгоградского государственного медицинского университета вместе с иранскими коллегами из Исламского университета Азад создали нейросеть для диагностики респираторных инфекций. Как рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Беликова, система способна определить тип и тяжесть заболевания. Это позволяет врачам подбирать терапию более точно, пишет ТАСС.
В России научили нейросеть определять тип и тяжесть респираторных болезней

Ежегодно миллионы людей приходят к терапевтам с температурой, кашлем и слабостью. Симптомы гриппа, простуды и аденовирусной инфекции часто похожи, и даже опытному врачу бывает трудно поставить диагноз без лабораторных тестов. Беликова отметила, что новая нейросеть анализирует сразу несколько параметров: температуру, артериальное давление, уровень глюкозы в крови, типичные признаки болезней, а также фотографии лабораторных бланков. Для этого в систему добавили модуль оптического распознавания символов, который извлекает данные из снимков.

В основе разработки лежит усовершенствованная нейросеть с долгой краткосрочной памятью. Эксперименты показали, что эта модель точнее других методов диагностики. При этом система не заменяет врача, а лишь помогает ему.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
