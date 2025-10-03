В России научили нейросеть распознавать дипфейки в видеозвонках

Опубликовано 03 октября 2025, 22:181 мин.
В России научили нейросеть распознавать дипфейки в видеозвонкахРазработка поможет бороться с мошенниками
В пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) сообщили, что специалисты учреждения создали программное обеспечение для обнаружения дипфейков в видеозвонках. Система использует нейросеть для выявления поддельных изображений, созданных по технологии замены лица.
© Ferra.ru
Разработка анализирует множество скрытых параметров изображения, включая геометрию головы, искажения черт лица и цветовые аномалии. Это позволяет обнаруживать подделки, которые практически неотличимы для человеческого глаза.
Для обучения нейросети ученые собрали базу данных из более чем 30 тысяч изображений, созданных с помощью общедоступных инструментов замены лица. Эксперименты показали высокую точность распознавания поддельных изображений, отметили в пресс-службе.
Разработчики планируют создать библиотеку, которую можно будет интегрировать в системы видеосвязи и мессенджеры.