В России научили нейросеть выявлять болезнь Паркинсона до симптомов

Традиционная диагностика болезни Паркинсона основывается на клинических признаках, таких как тремор, скованность движений и их замедленность. Подтверждение обычно требует проведения нейровизуализации. Новый метод использует электроэнцефалографию (ЭЭГ), которая ранее не применялась для этих целей систематически.

В основе разработки лежит анализ особенностей электрической активности мозга. Исследователи обучили нейросеть на обезличенных данных ЭЭГ из открытого зарубежного источника. Данные были предварительно размечены неврологом для обеспечения достоверности.

Тестирование модели показало, что она способна распознавать специфические частотные аномалии в электроэнцефалограммах. Точность определения пациентов с болезнью Паркинсона достигла 97%. Это открывает возможности для создания скрининговых программ обследования групп риска.