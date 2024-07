В России научили роботов быстрого распознавать дефектные детали на конвейере

И удалять их

Научные сотрудники Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) представили программу для эффективного распознавания и удаления дефектных деталей с конвейера при помощи роботов-манипуляторов. Bнновация была представлена на конференции IEEE 2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering.