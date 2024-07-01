В России научили роботов быстрого распознавать дефектные детали на конвейере

Специалисты утверждают, что роботы-манипуляторы не только обеспечивают высокое качество многократно повторяющихся и быстрых операций, но и являются необходимыми в условиях вредного производства. В процессе работы они корректируют свои действия и самообучаются, используя специальные алгоритмы машинного обучения.

Ученые разработали программу, которая позволяет роботу-манипулятору распознавать детали на конвейере, определять их дефекты и быстро удалять с ленты. Однако основной вызов состоит в определении точного времени на каждую из этих операций и поддержании постоянного времени обработки каждого объекта, отметила доцент кафедры систем управления и информационных технологий СКФУ Карина Мартиросян.

Для управления роботами используется платформа, объединяющая системы компьютерного зрения и механику робота, алгоритмы разработаны на языке программирования Python.