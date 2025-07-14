В России научили роботов общаться на человеческом языке

Опубликовано 14 июля 2025, 14:471 мин.
В России научили роботов общаться на человеческом языкеНовая ОС позволяет машинам обсуждать задачи словами
Специалисты «Сколтеха» разработали операционную систему CognitiveOS, которая позволяет роботам с искусственным интеллектом (ИИ) общаться между собой на обычном человеческом языке. Это упрощает взаимодействие машин с людьми и дает возможность оперативно корректировать их действия.
© Ferra.ru
В отличие от традиционных систем, где роботы обмениваются цифровыми данными через Wi-Fi, новая платформа использует голосовое общение. Например, робот-собака со встроенным динамиком может словесно объяснить роботизированной руке с микрофоном, что нужно сделать.
Как пояснил профессор Дмитрий Тетерюков, такая технология делает совместную работу людей и машин более естественной. CognitiveOS совместима с разными типами устройств и позволяет объединять их в команды для решения сложных задач.