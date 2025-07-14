В России научили роботов общаться на человеческом языке

В отличие от традиционных систем, где роботы обмениваются цифровыми данными через Wi-Fi, новая платформа использует голосовое общение. Например, робот-собака со встроенным динамиком может словесно объяснить роботизированной руке с микрофоном, что нужно сделать.

Как пояснил профессор Дмитрий Тетерюков, такая технология делает совместную работу людей и машин более естественной. CognitiveOS совместима с разными типами устройств и позволяет объединять их в команды для решения сложных задач.