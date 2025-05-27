В России научили роботов ориентироваться как люди

Как объяснил Дмитрий Юдин из МФТИ, система имитирует способность человека запоминать важные точки маршрута, а не каждую деталь местности. Это делает навигацию быстрее, надежнее и экономичнее — роботу требуется меньше памяти для хранения данных.

Новый метод представляет пространство в виде математического графа, где соединены основные ориентиры. Для точного позиционирования используются современные алгоритмы обработки данных, минимизирующие ошибки.

Разработка особенно актуальна для автономных роботов, работающих в сложных условиях без доступа к спутниковым системам.