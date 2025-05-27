В России научили роботов ориентироваться как люди

Опубликовано 27 мая 2025, 12:521 мин.
В России научили роботов ориентироваться как людиНовая система навигации копирует работу человеческой памяти
Российские ученые разработали новую систему навигации для роботов, которая работает по принципу человеческой памяти. Технология PRISM-TopoMap, созданная специалистами МФТИ, Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» (ФИЦ ИУ) РАН и Научно-исследовательского института AIRI, позволяет машинам находить путь без GPS, используя только ключевые ориентиры.
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Как объяснил Дмитрий Юдин из МФТИ, система имитирует способность человека запоминать важные точки маршрута, а не каждую деталь местности. Это делает навигацию быстрее, надежнее и экономичнее — роботу требуется меньше памяти для хранения данных.
Новый метод представляет пространство в виде математического графа, где соединены основные ориентиры. Для точного позиционирования используются современные алгоритмы обработки данных, минимизирующие ошибки.
Разработка особенно актуальна для автономных роботов, работающих в сложных условиях без доступа к спутниковым системам.