В России научились отслеживать реакцию мозга на неожиданные слова в речи

Традиционный метод вызванных потенциалов плохо подходит для живой речи, так как предполагает многократное повторение одних и тех же стимулов. Мозг же в реальной речи строит смысл и предсказывает слова. Исследователи модифицировали подход: добровольцы слушают короткие тексты, а сигналы усредняют не по словам, а по семантическим категориям с помощью языковых нейросетей.

Опыт провели на 27 здоровых людях, которые слушали пятиминутный текст о ежиках. Замеры подтвердили, что новый метод улавливает разницу в обработке ожидаемых и неожиданных слов в непрерывной русской речи, отметили в пресс-службе вуза.