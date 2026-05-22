В России научились отслеживать реакцию мозга на неожиданные слова в речи

Опубликовано 22 мая 2026, 15:54
В России научились отслеживать реакцию мозга на неожиданные слова в речиМЭГ-метод поможет точнее диагностировать дислексию
Ученые из НИУ ВШЭ разработали способ отслеживать реакцию мозга на неожиданные слова в живой речи с помощью магнитной энцефалографии (МЭГ). Это открывает путь к более точной диагностике дислексии и других речевых нарушений. У детей с дислексией страдает обработка не только письменной, но и звуковой речи. МЭГ позволяет исследовать это без устных ответов.
Традиционный метод вызванных потенциалов плохо подходит для живой речи, так как предполагает многократное повторение одних и тех же стимулов. Мозг же в реальной речи строит смысл и предсказывает слова. Исследователи модифицировали подход: добровольцы слушают короткие тексты, а сигналы усредняют не по словам, а по семантическим категориям с помощью языковых нейросетей.
Опыт провели на 27 здоровых людях, которые слушали пятиминутный текст о ежиках. Замеры подтвердили, что новый метод улавливает разницу в обработке ожидаемых и неожиданных слов в непрерывной русской речи, отметили в пресс-службе вуза.