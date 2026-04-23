В России научились печатать железнодорожные колёса на 3D-принтере

Опубликовано 23 апреля 2026, 18:46
В России научились печатать железнодорожные колёса на 3D-принтереНовая технология делает детали упругими и упрощает производство
Инженеры Дальневосточного государственного университета путей сообщения разработали технологию печати железнодорожных колёс на 3D-принтере, сообщает ТАСС. Вместо литья в формах материал накладывается слой за слоем. Это, мол, позволяет отказаться от больших литейных цехов в пользу компактного принтера.
Особая конструкция диска придаёт колесу упругость. Оно способно смягчать удары и вибрации, не теряя несущей способности. Такие колёса помогут сократить логистические издержки и время простоя подвижного состава, а также заместить импорт сложных запчастей. Испытания подтвердили работоспособность нового подхода.
Авторы разработки — группа кандидатов технических наук из ДВГУПС. Университет уже получил патент на изобретение.