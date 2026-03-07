В России научились получать водород, тепло и электричество из сельхозотходов

Метод основан на газификации сырья перегретым водяным паром. Пар в системе нагревается до температуры до 1000 градусов при давлении до 30 бар. Далее он используется в двухстадийных газогенераторах. В первой камере образуется горючий газ и твердый остаток, а во второй формируется синтез-газ с содержанием водорода более 30% и CO.

Расчеты показали, что энергетическая эффективность производства водорода достигает 46%, а общая эксергетическая эффективность системы составляет 39%. Эффективность парового котла увеличилась с 17% до 53%. Оптимальные параметры работы включают перегрев пара до 960 градусов при давлении 2 бар, отметили в пресс-службе.

Работа выполнена при поддержке программы «Приоритет-2030».