В России
Опубликовано 25 июля 2025, 11:31
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В России научились предсказывать осложнения от химиотерапии

Новый метод оценивает риск для сердца с точностью 84%
Российские исследователи разработали систему прогнозирования сердечно-сосудистых осложнений при химиотерапии рака. Методика анализирует 14 биомаркеров в крови и предсказывает риски с точностью до 84%, что позволяет заранее корректировать лечение.
В России научились предсказывать осложнения от химиотерапии

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Как пояснили в Российском научном фонде, некоторые противоопухолевые препараты, особенно антрациклины, могут повреждать сердечную мышцу. Ученые под руководством Юлии Кириченко из Сеченовского университета проанализировали образцы крови 59 пациентов с лимфомой и миеломой, выявив ключевые маркеры осложнений.

По словам ученых, были обнаружили значимые различия в концентрации определенных аминокислот и метаболитов у пациентов с осложнениями и без них. Особое внимание уделялось серину, аспарагину, глутамину и таурину, а также соединениям жирных кислот.

Метод уже помог выявить 18 пациентов из группы риска до начала лечения и 15 человек с ранними признаками поражения сердца после терапии. Это позволило своевременно скорректировать дозировки и назначить поддерживающую терапию.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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