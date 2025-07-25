В России научились предсказывать осложнения от химиотерапии

Как пояснили в Российском научном фонде, некоторые противоопухолевые препараты, особенно антрациклины, могут повреждать сердечную мышцу. Ученые под руководством Юлии Кириченко из Сеченовского университета проанализировали образцы крови 59 пациентов с лимфомой и миеломой, выявив ключевые маркеры осложнений.

По словам ученых, были обнаружили значимые различия в концентрации определенных аминокислот и метаболитов у пациентов с осложнениями и без них. Особое внимание уделялось серину, аспарагину, глутамину и таурину, а также соединениям жирных кислот.

Метод уже помог выявить 18 пациентов из группы риска до начала лечения и 15 человек с ранними признаками поражения сердца после терапии. Это позволило своевременно скорректировать дозировки и назначить поддерживающую терапию.