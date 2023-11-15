В России научились предсказывать влияние препаратов для омоложения на кожу

Профессор Юрий Суховей, руководитель проекта, пояснил, что многие омолаживающие препараты направлены на стимуляцию производства гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина в коже. Однако эффективность этих препаратов может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей кожи.

Исследование проводилось на препаратах, используемых для биоревитализации. Ученые оценивали воздействие различных средств на фибробласты, ответственные за упругость и тонус кожи.

Доцент кафедры микробиологии ТМУ Елена Костоломова сообщила, что этот подход позволит предсказывать реакцию кожи на конкретные препараты, что поможет пациентам и специалистам выбирать наиболее эффективные методы омоложения, учитывая индивидуальные особенности организма каждого человека.