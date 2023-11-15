В России научились предсказывать влияние препаратов для омоложения на кожу

В России научились предсказывать влияние препаратов для омоложения на кожуБыли испытаны препараты для биоревитализации
Ученые из Тюменского медицинского университета совместно с Тюменским научным центром РАН и Университетом средней Швеции разработали новый метод предсказания реакции кожи человека на омолаживающие препараты. Они представили методологию для оценки потенциала омоложения различных соединений, пишет РИА Новости.
Профессор Юрий Суховей, руководитель проекта, пояснил, что многие омолаживающие препараты направлены на стимуляцию производства гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина в коже. Однако эффективность этих препаратов может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей кожи.
Исследование проводилось на препаратах, используемых для биоревитализации. Ученые оценивали воздействие различных средств на фибробласты, ответственные за упругость и тонус кожи.
Доцент кафедры микробиологии ТМУ Елена Костоломова сообщила, что этот подход позволит предсказывать реакцию кожи на конкретные препараты, что поможет пациентам и специалистам выбирать наиболее эффективные методы омоложения, учитывая индивидуальные особенности организма каждого человека.