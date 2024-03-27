В России научились превращать отходы фритюрного масла в смазку для техники

Опубликовано 27 марта 2024, 15:22
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В России научились превращать отходы фритюрного масла в смазку для техникиТестирование прошло
Ученые из Южно-Уральского государственного университета разработали способ переработки отходов фритюрного масла из кафе и ресторанов. Этот метод позволяет превратить масляные отходы в пластичную смазку для подшипников и других узлов сельскохозяйственной техники. Ученые утверждают, что это первый в России подобный проект.
Используемая для переработки технология переэтерификации в сочетании с специальными присадками обеспечивает высокое качество смазки. Специалисты утверждают, что подобные смазки идеально подходят для использования в зерноуборочных комбайнах и другой сельскохозяйственной технике.
Проект уже прошел стадию тестирования и готов к передаче промышленным партнерам. Ожидается, что внедрение этой технологии займет от трех до шести месяцев. Ученые утверждают, что все необходимое оборудование для реализации проекта производится в России.