В России научились превращать отходы фритюрного масла в смазку для техники

Используемая для переработки технология переэтерификации в сочетании с специальными присадками обеспечивает высокое качество смазки. Специалисты утверждают, что подобные смазки идеально подходят для использования в зерноуборочных комбайнах и другой сельскохозяйственной технике.

Проект уже прошел стадию тестирования и готов к передаче промышленным партнерам. Ожидается, что внедрение этой технологии займет от трех до шести месяцев. Ученые утверждают, что все необходимое оборудование для реализации проекта производится в России.