В России научились создавать у березы текстуру ценных пород дерева

Опубликовано 01 июля 2026, 09:341 мин.
В России научились создавать у березы текстуру ценных пород дереваНовая технология для деревообработки
В пресс-службе Университета Решетнева в Красноярске сообщили, что ученые вуза разработали способ изменения внешнего вида березовой древесины. Технология позволяет придавать древесине березы текстуру, напоминающую ценные породы дерева. При этом физико-механические характеристики материала сохраняются. Разработка уже запатентована и предназначена для использования в мебельной и отделочной промышленности.
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Береза широко распространена в России и отличается хорошими физико-механическими свойствами, однако ее естественная текстура выражена слабо. Новый метод основан на управляемом изменении локальной проницаемости древесины. Исследователи выяснили, что перекрытие перфораций сосудов фибриллярным материалом под действием капиллярных сил можно контролировать, формируя нужный рисунок.
Автор методики Евгения Акинина отметила, что технология позволяет использовать доступное отечественное сырье для производства декоративных материалов и расширить ассортимент продукции деревообрабатывающей отрасли.