В России научились создавать у березы текстуру ценных пород дерева

Береза широко распространена в России и отличается хорошими физико-механическими свойствами, однако ее естественная текстура выражена слабо. Новый метод основан на управляемом изменении локальной проницаемости древесины. Исследователи выяснили, что перекрытие перфораций сосудов фибриллярным материалом под действием капиллярных сил можно контролировать, формируя нужный рисунок.

Автор методики Евгения Акинина отметила, что технология позволяет использовать доступное отечественное сырье для производства декоративных материалов и расширить ассортимент продукции деревообрабатывающей отрасли.