В России научились управлять инвалидной коляской, с помощью «силы мысли»

Система работает на основе электроэнцефалографии (ЭЭГ), считывая активность мозга через специальный головной убор с датчиками. Разработанные алгоритмы машинного обучения анализируют нейронные сигналы, распознавая намерения пользователя повернуть направо, налево или двигаться вперед.

Ключевое преимущество технологии — её неинвазивность. В отличие от аналогичных разработок, требующих хирургического вмешательства, здесь используются только внешние датчики. Система автоматически адаптируется под индивидуальные особенности мозговой активности каждого пользователя, что повышает точность управления.