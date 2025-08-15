В России
Опубликовано 15 августа 2025, 15:20
1 мин.

В России научились управлять инвалидной коляской, с помощью «силы мысли»

Разработка использует неинвазивный нейроинтерфейс
Специалисты Института проблем машиноведения (ИПМаш) РАН совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом представили роботизированную инвалидную коляску, управляемую сигналами мозга. О проекте рассказал руководитель исследований Александр Фрадков на международной конференции NeuroNT'2025.
© Ferra.ru

Система работает на основе электроэнцефалографии (ЭЭГ), считывая активность мозга через специальный головной убор с датчиками. Разработанные алгоритмы машинного обучения анализируют нейронные сигналы, распознавая намерения пользователя повернуть направо, налево или двигаться вперед.

Ключевое преимущество технологии — её неинвазивность. В отличие от аналогичных разработок, требующих хирургического вмешательства, здесь используются только внешние датчики. Система автоматически адаптируется под индивидуальные особенности мозговой активности каждого пользователя, что повышает точность управления.

© ИПМаш

В основе разработки лежат современные методы кибернетической нейробиологии — нового научного направления, объединяющего нейробиологию и теорию управления. Ученые создали специальные математические модели, позволяющие точно интерпретировать сигналы мозга и преобразовывать их в команды для электроприводов коляски.