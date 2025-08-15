В России научились управлять инвалидной коляской, с помощью «силы мысли»Разработка использует неинвазивный нейроинтерфейс
© Ferra.ru
Система работает на основе электроэнцефалографии (ЭЭГ), считывая активность мозга через специальный головной убор с датчиками. Разработанные алгоритмы машинного обучения анализируют нейронные сигналы, распознавая намерения пользователя повернуть направо, налево или двигаться вперед.
Ключевое преимущество технологии — её неинвазивность. В отличие от аналогичных разработок, требующих хирургического вмешательства, здесь используются только внешние датчики. Система автоматически адаптируется под индивидуальные особенности мозговой активности каждого пользователя, что повышает точность управления.
В основе разработки лежат современные методы кибернетической нейробиологии — нового научного направления, объединяющего нейробиологию и теорию управления. Ученые создали специальные математические модели, позволяющие точно интерпретировать сигналы мозга и преобразовывать их в команды для электроприводов коляски.