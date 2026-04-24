В России научились управлять составом металла при 3D-печати дугой

Разработка позволяет управлять химическим составом материала прямо в процессе наплавки и подбирать характеристики, включая прочность и коррозионную стойкость. В работе применяется двойная подача проволоки, что дает возможность формировать многокомпонентные и градиентные структуры.

По словам руководителя молодежной лаборатории реверс-инжиниринга и прототипирования НГТУ Алексея Алимова, эксперименты показали получение однородного слоя из разнородных сталей с переходным слоем. В дальнейшем планируются дополнительные испытания, где основным критерием станет отсутствие дефектов. Также будут проведены микроструктурные исследования.

Метод в перспективе может использовать до четырех проволок одновременно.