В России научились управлять составом металла при 3D-печати дугой

Опубликовано 24 апреля 2026, 10:221 мин.
В России научились управлять составом металла при 3D-печати дугойМетод использует две проволоки
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза предложили способ регулирования свойств металлических деталей при послойном создании. В основе метода используется электрическая дуга как источник нагрева в технологии дугового аддитивного производства WAAM.
© Ferra.ru
Разработка позволяет управлять химическим составом материала прямо в процессе наплавки и подбирать характеристики, включая прочность и коррозионную стойкость. В работе применяется двойная подача проволоки, что дает возможность формировать многокомпонентные и градиентные структуры.
По словам руководителя молодежной лаборатории реверс-инжиниринга и прототипирования НГТУ Алексея Алимова, эксперименты показали получение однородного слоя из разнородных сталей с переходным слоем. В дальнейшем планируются дополнительные испытания, где основным критерием станет отсутствие дефектов. Также будут проведены микроструктурные исследования.
Метод в перспективе может использовать до четырех проволок одновременно.