В России научились в реальном времени отслеживать влагу в коже

Опубликовано 15 мая 2026, 17:18
В России научились в реальном времени отслеживать влагу в кожеМетод поможет в создании косметике и медицине
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что российские физики разработали метод контроля уровня влаги в коже в режиме реального времени. Для этого ученые применили оптическую когерентную томографию, при которой инфракрасное излучение отражается и рассеивается в слоях тканей, формируя объемное изображение с высоким разрешением.
Исследователи выяснили, что степень рассеивания света зависит от увлажненности кожи. Чем меньше воды содержится в тканях, тем слабее рассеивается излучение. На основе этого был создан алгоритм для построения карт увлажненности кожи.
Методику протестировали на крысах, наблюдая воздействие спирта и крема против кожных заболеваний. Система позволила измерять глубину и скорость обезвоживания тканей, а также отслеживать восстановление уровня влаги после нанесения препаратов, отметили в пресс-службе.