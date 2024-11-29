В России научились выращивать помидоры с меньшими затратами энергии

Как объясняют ученые, солнечный свет необходим для нормального роста растений, но в условиях Крайнего Севера его недостаточно. Для компенсации дефицита света используется искусственное освещение, и важно подобрать правильный спектр, чтобы стимулировать рост и развитие растений. Светодиоды позволяют формировать более совершенный спектр, чем обычные солнечные лучи, улучшая условия для цветения и плодоношения.

Сравнив светодиодные облучатели с традиционными натриевыми газоразрядными лампами, ученые на примере томатов обнаружили, что использование новых технологий значительно сокращает энергозатраты при сохранении хороших условий для роста.

В результате исследований выяснилось, что помидоры, выращенные с использованием светодиодов, развиваются на 80-й день не хуже, чем растения, освещенные традиционными лампами.