В России научились выявлять агрессию у подростков по движению глаз

Как объяснила Лала Касимова, заведующая кафедрой психиатрии Приволжского исследовательского университета, не все подростки обращаются за помощью, чтобы справиться с переживаниями. Поэтому важно своевременно выявить, что ребенку необходима поддержка. Новый метод основывается на анализе движений глаз подростков, когда они смотрят на слайды с текстами, содержащими слова, связанные с агрессией.

Учеными было предположено, что склонность к агрессии можно оценить по характеру речи и движению глаз. Они исследовали лексические особенности у 167 добровольцев, в том числе проходивших психиатрическое лечение, и следили за их глазами при просмотре слайдов. Анализ показал, что у аутоагрессивных подростков наблюдается использование личных местоимений и избегание слов о смерти, а у гетероагрессивных — присутствие ксенофобной лексики и обвинений в адрес общества.

Разработанный алгоритм показал высокую точность: почти 100% выявленных гетероагрессивных тенденций среди пациентов психиатрических клиник и 72,5% среди аутоагрессивных. Однако среди здоровых добровольцев точность была ниже, что ученые планируют улучшить в будущем