В России назвали наиболее влияющие на научно-популярную повестку вузы

В России назвали наиболее влияющие на научно-популярную повестку вузыНа основе упоминаний вузов в научно-популярных СМИ
На пресс-конференции, организованной в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", эксперты объявили результаты анализа вклада университетов в формирование научно-популярной повестки в регионах России. Оценка проводилась на основе количества упоминаний вузов в научно-популярных СМИ и их активности в социальных сетях за третий квартал 2023 года, пишет РИА Новости.
Результаты были представлены руководителем программы повышения узнаваемости российских университетов Международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадием Клюшкином.
Москва и Санкт-Петербург, собравшие от 51 до 150 университетов, составили первую группу. В этом квартале наибольшей популярностью в прессе и соцсетях пользовались МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, МФТИ, университет МГИМО и другие.
Регионы с 9 до 50 университетами попали во вторую группу. Свердловская, Новосибирская, Нижегородская и Челябинская области оказались лидерами по числу упоминаний учебных заведений в научных изданиях и соцсетях.
Эксперты выделили также субъекты с 4 до 8 вузов (третья группа), где вперед вышли Пермский край, Томская область и Приморский край. В четвертую, пятую и шестую группы вошли регионы с уменьшающимся числом вузов.