В России назвали наиболее влияющие на научно-популярную повестку вузы

Результаты были представлены руководителем программы повышения узнаваемости российских университетов Международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадием Клюшкином.

Москва и Санкт-Петербург, собравшие от 51 до 150 университетов, составили первую группу. В этом квартале наибольшей популярностью в прессе и соцсетях пользовались МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, МФТИ, университет МГИМО и другие.

Регионы с 9 до 50 университетами попали во вторую группу. Свердловская, Новосибирская, Нижегородская и Челябинская области оказались лидерами по числу упоминаний учебных заведений в научных изданиях и соцсетях.

Эксперты выделили также субъекты с 4 до 8 вузов (третья группа), где вперед вышли Пермский край, Томская область и Приморский край. В четвертую, пятую и шестую группы вошли регионы с уменьшающимся числом вузов.