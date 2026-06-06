В России
Опубликовано 06 июня 2026, 19:48
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В России назвали новые направления для развития угольной отрасли

Ставка делается на ЦОД
Председатель комиссии Госсовета по энергетике, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев назвал новые направления для развития угольной отрасли России. В рамках Петербургского международного экономического форума он заявил, что драйверами могут стать центры обработки данных (ЦОД) и внутренняя угольная генерация.
В России назвали новые направления для развития угольной отрасли

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По словам Николаева, ЦОД можно строить в местах с большим избытком дешевого угля. Использование современных технологий позволит быстро создать эффективную угольную генерацию. Также перспективным направлением он считает применение дешевого топлива в регионах добычи для запуска новых энергоемких производств.

Развитие внутреннего спроса на электроэнергию от угольных станций, отметил Николаев, снизит зависимость отрасли от экспорта. Это повысит устойчивость угольной промышленности и создаст новые точки роста в регионах добычи.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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