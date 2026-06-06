В России назвали новые направления для развития угольной отрасли

Опубликовано 06 июня 2026, 19:481 мин.
В России назвали новые направления для развития угольной отраслиСтавка делается на ЦОД
Председатель комиссии Госсовета по энергетике, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев назвал новые направления для развития угольной отрасли России. В рамках Петербургского международного экономического форума он заявил, что драйверами могут стать центры обработки данных (ЦОД) и внутренняя угольная генерация.
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По словам Николаева, ЦОД можно строить в местах с большим избытком дешевого угля. Использование современных технологий позволит быстро создать эффективную угольную генерацию. Также перспективным направлением он считает применение дешевого топлива в регионах добычи для запуска новых энергоемких производств.
Развитие внутреннего спроса на электроэнергию от угольных станций, отметил Николаев, снизит зависимость отрасли от экспорта. Это повысит устойчивость угольной промышленности и создаст новые точки роста в регионах добычи.