В России назвали новые направления для развития угольной отрасли

По словам Николаева, ЦОД можно строить в местах с большим избытком дешевого угля. Использование современных технологий позволит быстро создать эффективную угольную генерацию. Также перспективным направлением он считает применение дешевого топлива в регионах добычи для запуска новых энергоемких производств.

Развитие внутреннего спроса на электроэнергию от угольных станций, отметил Николаев, снизит зависимость отрасли от экспорта. Это повысит устойчивость угольной промышленности и создаст новые точки роста в регионах добычи.