В России назвали новый атомный ледокол в честь Сталинграда

Имя судна было утверждено с учетом предложения президента России Владимира Путина, подчеркивая важность сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда во время Великой Отечественной войны.

Андрей Бочаров, глава региона, отметил, что исторический документ, связанный с этим решением, передан на хранение Волгоградскому областному совету ветеранов.

Ледоколы проекта 22220 с мощностью 60 мегаватт являются крупнейшими и самыми мощными в мире, оснащены двумя реакторами РИТМ-200 и способны преодолевать лед толщиной до трех метров, проводя караваны судов в арктических условиях. Также, длина ледоколов 173,3 метра, а ширина 34 метра.