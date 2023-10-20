В России назвали новый материал для отверждения жидких радиоактивных отходов

Особенность этого метода заключается в использовании доломита – минерального сырья, обладающего множеством преимуществ.

Доломит, который является богатым источником оксида магния, играет ключевую роль в создании материала, необходимого для устойчивого отверждения радиоактивных отходов. Процесс отверждения позволяет превратить жидкие радиоактивные отходы в прочный и стабильный материал, который не позволяет вредным радионуклидам попасть в окружающую среду.

Один из крупных плюсов этого метода – доступность доломита в России. Этот минерал является самым распространенным источником оксида магния в стране. Более того, значительные запасы доломита уже добыты и находятся в отвалах.