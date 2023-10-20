В России назвали новый материал для отверждения жидких радиоактивных отходов

В России назвали новый материал для отверждения жидких радиоактивных отходовС использование доломита
В Пресс-службе Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН сообщили, что ученые лаборатории радиохимии ГЕОХИ РАН разработали инновационный метод для получения материала, который будет использоваться для отверждения жидких радиоактивных отходов, пишет ТАСС.
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Особенность этого метода заключается в использовании доломита – минерального сырья, обладающего множеством преимуществ.
Доломит, который является богатым источником оксида магния, играет ключевую роль в создании материала, необходимого для устойчивого отверждения радиоактивных отходов. Процесс отверждения позволяет превратить жидкие радиоактивные отходы в прочный и стабильный материал, который не позволяет вредным радионуклидам попасть в окружающую среду.
Один из крупных плюсов этого метода – доступность доломита в России. Этот минерал является самым распространенным источником оксида магния в стране. Более того, значительные запасы доломита уже добыты и находятся в отвалах.