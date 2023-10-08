В России назвали удачное время для наблюдения за звездопадом Дракониды

17:34, 08 октября 2023
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В России назвали удачное время для наблюдения за звездопадом ДраконидыВ пик активности метеорного потока
В пресс-службе Московского планетария рассказали, что наиболее удачным временем для наблюдения за звездопадом Дракониды является 10:00 по МСК 9 октября, пишет ТАСС.
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В это время ожидается максимальная активность, также Луна не будет засвечивать поток, поскольку она ближе к новолунию. Благодаря этому будет виднее звездопад, уточнили в пресс-службе.
Астрономы добавили, что метеоры будут видны лучше над северо-западным горизонтом. Также во время максимальной активность метеорного потока может достигать от 5 до 15 м/ч.
В 2023 году Дракониды достигнут пика активности 9 октября около 10:00 по московскому времени, поэтому наибольшие проявления звездопада ожидаются ближе к рассвету в понедельник.
Астрономы Московского планетария