В России назвали удачное время для наблюдения за звездопадом Дракониды

В это время ожидается максимальная активность, также Луна не будет засвечивать поток, поскольку она ближе к новолунию. Благодаря этому будет виднее звездопад, уточнили в пресс-службе.

Астрономы добавили, что метеоры будут видны лучше над северо-западным горизонтом. Также во время максимальной активность метеорного потока может достигать от 5 до 15 м/ч.